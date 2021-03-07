Негативные эмоции оказались способны ухудшать здоровье мозга и сердца

Вашингтон, 7 марта. Настроение человека напрямую влияет на здоровье головного мозга и сердца. Исследование проводила американский кардиолог Эрин Мичос.

Враждебность, пессимизм и гнев часто связывают с высоким риском развития смертельных заболеваний. Специалисты из США решили узнать, как психологическое здоровье оказывает влияние на организм в целом. Оказалось, что негативные эмоции провоцируют миндалевидное тело вырабатывать кортизол, адреналин и другие гормоны, учащающие сердцебиение и повышающие давление.

В результате мозг и сердце могут не справиться с нагрузкой. Кроме того, долгий стресс способен снижать иммунитет. Биологические реакции в организме могут усугубляться из-за вредных привычек. Кардиолог рекомендует заниматься развитием ментальных навыков внимательности и юмора. Благоприятно на здоровье скажутся оптимизм, счастье, благодарность и целеустремленность.

Навредить здоровью можно при частом употреблении бананов, несмотря на полезные минералы и витамины в их составе. Фрукт содержит большое количество углеводов и сахарозы.