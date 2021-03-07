Стало известно, сколько денег россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта

Москва, 7 марта. Портал по поиску работы и сотрудников SuperJob выяснил в ходе исследования, сколько денег жители России планируют потратить в этом году на подарки к Международному женскому дню.

Аналитики выяснили, что 26% опрошенных мужчин хотели бы порадовать подарком супругу. Около 20% респондентов мужского пола поздравят матерей, а 11% — дочерей. При этом каждая третья российская женщина планирует преподнести на 8 Марта презент своей матери, сообщили сотрудники сервиса.

Почти 30% мужчин и 42% женщин думают полностью проигнорировать событие, не готовя подарки в этот день. Согласно прошлогоднему исследованию, планирующих поздравления россиян стало меньше: в 2020 году праздничных трат хотели избежать 22% мужчин и 27% женщин России. Однако увеличился отведенный на эти расходы бюджет.

«В среднем россияне намерены потратить 3100 рублей на подарки и 2700 на цветы», — сообщает SuperJob.

Больше остальных на подарки и цветы к 8 Марта хотят потратить участники опроса с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. рублей. При этом отмечается, что закладываемый на Международный женский день бюджет у мужчин больше, чем у женщин. Сильный пол планирует выделить по 3700 рублей на подарки и 3100 на цветочные букеты, когда женщины готовы тратить по 2400 и 2100 рублей соответственно.

В 2021 году может измениться традиция дарить россиянкам букет цветов на 8 Марта. Аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформы ОФД» заявили, что накануне праздника заметно выросло число покупок роботов-пылесосов. При этом продажи цветов снизились на 18%.