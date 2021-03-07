Суд впервые в истории обязал мужчину заплатить жене за работу по дому

Пекин, 7 марта. Пекинский суд по бракоразводным процессам обязал мужчину выплатить экс-супруге алименты за работу по дому. Решение юридической инстанции стало первым подобным случаем в истории.

Молодая пара поженилась в 2015 году, однако в 2020-м пекинец подал на развод. Китаянка выступала против расставания и требовала финансовой компенсации, уповая на то, что за все пять лет муж ни разу не помогал ей по дому, в том числе не ухаживал за их ребенком.

В итоге суд встал на сторону женщины и постановил, что бывший супруг должен компенсировать 50 тыс. юаней (7,7 тыс. долларов), а также выплачивать ей ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней (309 долларов).

Такое решение стало возможным благодаря новому Гражданскому кодексу Китая, который вступил в силу в 2021 году. Теперь супруги могут требовать через суд компенсацию в случае, если один из членов семьи в меньшей мере нес ответственность за воспитание детей, уход за престарелыми родственниками или работу по дому.