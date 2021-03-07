«Это будет делаться»: Россия сможет подвинуть Катар на газовом рынке

Москва, 7 марта. Президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов считает, что Россия сегодня имеет все шансы, чтобы пошатнуть позиции Катара по вопросу сжиженного газа, пишет «ПолитПазл».

Речь идет о разрабатываемой в России новой СПГ-стратегии, которая в перспективе может спровоцировать не только рост производства сжиженного природного газа, но и внедрить этот процесс в систему развития отечественной ГТС. Эксперт прогнозирует успех Балтийского СПГ. По его мнению, предприятие станет самым главным по объемам переработки голубого топлива. Также он упомянул Амурский и Дальневосточный газоперерабатывающие заводы и подобное предприятие в Приморском крае.

«Что это позволяет сделать? У вас есть газ, который уже добывается традиционным способом и транспортируется по газотранспортным системам, то есть весь потенциал ГТС можно использовать для производства СПГ. И это будет делаться», — пояснил Анпилогов в интервью Baltnews.

Специалист с полной уверенностью сообщил, что благодаря грамотной стратегии развития СПГ, Россия до 2035 года сможет уничтожить монополию Катара, занимающего сегодня лидерские позиции в экспорте сжиженного природного газа. Дохе придется уступить трем российским проектам «Роснефти» с мощностью до 95 млн тонн в год. Также он напомнил про «Новатэк» и «Арктик СПГ-2», которые сегодня тоже активно осваивают международный рынок.

«Мы все восхищаемся, что марсоход сел, а тут у нас под своим боком танкер, который 100 млн кубометров доставил в Китай, возвращается в самые лютейшие морозы, в самой тяжелой ледовой обстановке по Северному морскому пути», — напомнил Анпилогов про еще одно российское преимущество.

О том, как прошел первый рейс российского газовоза по восточному направлению Севморпути, ФАН писал ранее.