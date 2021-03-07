Алексей Венедиктов иронично ответил на выпады Леонида Волкова

Москва, 7 марта. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отверг обвинения в попытке отвлечь россиян от дела Алексея Навального.

Ранее его упрекнул в этом менеджера проектов «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Леонид Волков. Он в жесткой форме заявил, что журналист якобы пытается навязать гражданам дискуссию об установке памятника на Лубянке в Москве. Таким образом, по словам Волкова, Венедиктов якобы пытается отвлечь внимание от Навального.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» уверен: выбор монумента – такая же «часть ландшафта» России, как и суд над блогером Навальным. По его словам, обе ситуации следует рассматривать на общем фоне жизни страны, передает «ПолитЭксперт».

«На самом деле, от посадки Навального внимание отвлекла посадка (марсохода Perseverance. — Прим. ред.) на Марс. Это они специально запустили, американцы. Поэтому это кусок ландшафта. Им можно пренебрегать, можно не пренебрегать», — иронично отметил Алексей Венедиктов.

Недовольство Волкова связано с тем, что после ареста Навального его имя стало все реже упоминаться в СМИ. Как следствие, руководитель проектов ФБК тоже выпадает из повестки.

Федеральное агентство новостей ранее цитировало политолога Андрея Манойло, который заявил о неспособности Леонида Волкова поддерживать повестку либеральных СМИ.