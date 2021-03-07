Избирательная комиссия Ливии готова провести единые выборы 24 декабря

Триполи, 7 марта. Глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих подтвердил готовность провести единые выборы 24 декабря 2021 года.

По его словам, для организации голосования потребуются соответствующие законы. Еще комиссии нужно четыре месяца на подготовку к избирательному процессу и три месяца на реализацию закона о выборах.

Ранее премьер Абд аль-Хамид Дабиба, избранный в ходе Форума политического диалога (ЛФПД) в Женеве, сформировал Правительство национального единства. Задача нового кабинета министров — примирить регионы и подготовить страну к проведению общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря.

Однако прежде руководителей ведомств согласуют в Палате представителей. Кроме того, парламенту необходимо предоставить вотум доверия временному органу власти североафриканской страны.

При этом заседание Палаты представителей неоднократно переносили. Встречу депутатов предварительно назначили на понедельник, 8 марта, в Сирте.