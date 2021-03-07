Друг Началовой рассказал, как Кристина Агилера «перепутала» певицу с американкой

Москва, 7 марта. Певец Игорь Наджиев рассказал о встрече исполнительницы Кристины Агилеры с певицей Юлией Началовой в Румынии. Американка приняла коллегу из России за соотечественницу.

Знакомство артисток произошло в 1997 году на фестивале «Золотой олень» в Румынии. При встрече Агилера не поверила, что Юлия Началова русская. Она была искренне уверена, что певица просто живет в России, но на самом деле американка. Об этом журналистам сообщил исполнитель Игорь Наджиев, прославившийся своими хитами в Европе и США.

«Она (Кристина Агилера. — Прим. ред.) не верила, что Юля русская. «Ты американка, просто живешь в России!» — говорила Агилера Началовой. А Юлечка ей отвечала: «Я русская, вот мой папа, вот Игорь Наджиев, они подтвердят!» — поделился певец с изданием «Собеседник».

Фестиваль «Золотой олень» стал настоящим триумфом для юной Началовой, которая смогла обойти в вокальном конкурсе саму Кристину Агилеру. В соревновании принимала участие и дочь одного из влиятельнейших поп-исполнителей 20 века Джеймса Брауна. Обе американки восторженно отреагировали на выступление Юлии Началовой, которая делала первые шаги в музыкальной индустрии.