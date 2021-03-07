Ученые из России создали домашний экспресс-тест на коронавирус

Пермь, 7 марта. Модель прибора, который может определить коронавирус у людей и животных в домашних условиях, изобрели пермские исследователи.

Разработка поможет определить наличие вируса в организме человека или животного в течение пяти минут, уверен доктор технических наук Пермского политехнического университета Сергей Костарев. Для исследования нужны кровь и слюна.

Анализ отправляется в контейнер со специальным щупом, который представляет собой нитроцеллюлозную мембрану. В ней содержатся антитела к коронавирусу. В течение нескольких минут проходит реакция, в результате которой формируется комплекс «антиген-антитело». Прибор можно использовать повторно при замене щупов. На данный момент разработка представлена в виде математической модели, сообщает «Российская газета».

До этого нидерландский ученый Питер ван Вис создал альтернативу тест-системы на коронавирус. Он предложил использовать для диагностики инфекции «будку для крика».