Три человека получили ранения при стрельбе в центре Одессы

Одесса, 7 марта. Драка со стрельбой произошла в областном центре, три человека пострадали, сообщили на сайте управления Нацполиции Украины.

Информация о перестрелке поступила правоохранителям в воскресенье утром. Предположительно, между компаниями молодых людей произошла драка. Один из участников конфликта начал стрелять из травматического оружия.

Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Нацполиция возбудила дело по статье «Хулиганство». Участники инцидента объясняются в отделе полиции. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Мужчина за рулем Lada Granta задержан по подозрению в хулиганстве, сообщал ФАН. По предварительной версии, предполагаемый злоумышленник выстрелил в стекло Ford Transit после ДТП.