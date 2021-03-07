В Германии предлагают ЕС распространить на Китай опыт борьбы с СССР

Берлин, 7 марта. Немецкие СМИ вспомнили об СССР, рассуждая на тему того, как остановить Китай с его «имперскими притязаниями на гегемонию» в Азии.

В публикации Der Tagesspiegel говорится, что Европе следует создать объединение, аналогичное тем, которые формировали в XX веке для «сдерживания» СССР и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе.

В статье утверждается, что Китай в первую очередь представляет угрозу для своих азиатских соседей. При этом, по мнению авторов публикации, Евросоюз и США должны заняться сдерживанием КНР. Подчеркивается, что ЕС так или иначе уже находится в состоянии новой «холодной войны».

Автор также указывает на целесообразность политического и военное давления на Поднебесную. Газета пишет, что помощником для Европы в этом вопросе может стать новый американский лидер Джо Байден.

Напомним, что ранее МИД Китая отреагировал на введение новых антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, назвав их недопустимыми.