Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена в ответ на атаку дронов

Сана, 7 марта. Военно-воздушные силы саудовской коалиции запустили спецоперацию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесли серию авиаударов по столице страны Сане. Атаки начались после того, как силы ПВО Саудовской Аравии перехватили десять хуситских дронов, направленных в сторону королевства.

Официальное сообщение арабской коалиции гласит, что авианалеты направлены прежде всего на подавление военного потенциала хуситов в Сане и других провинциях Йемена. Кроме того, командование заявило, что операция «проводится в соответствии с международным гуманитарным правом и его нормами».

Воздушные удары произошли на фоне продолжающейся с 2014 года войны на территории Йемена. Она началась с восстания хуситов против религиозных притеснений. После перехода почти всего Северного Йемена под контроль движения «Ансар Аллах» на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Ее целью является недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который поддерживает хуситских повстанцев.

Saudi-led coalition jets targeting positions of #Iran-backed Houthis in Sana'a, the capital of Yemen.

At least nine explosions were heard.



Earlier reports indicated the Houthis had launched at least ten drones from Yemen into Saudi Arabia today.pic.twitter.com/5Ko3aygsue