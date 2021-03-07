Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена в ответ на атаку дронов

Сана, 7 марта. Военно-воздушные силы саудовской коалиции запустили спецоперацию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесли серию авиаударов по столице страны Сане. Атаки начались после того, как силы ПВО Саудовской Аравии перехватили десять хуситских дронов, направленных в сторону королевства.
#Yemen- #Saudi-led coalition launches air strikes on Yemeni capital after foiling drone attacks— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 7, 2021
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Официальное сообщение арабской коалиции гласит, что авианалеты направлены прежде всего на подавление военного потенциала хуситов в Сане и других провинциях Йемена. Кроме того, командование заявило, что операция «проводится в соответствии с международным гуманитарным правом и его нормами».
Затянувшийся конфликт
Воздушные удары произошли на фоне продолжающейся с 2014 года войны на территории Йемена. Она началась с восстания хуситов против религиозных притеснений. После перехода почти всего Северного Йемена под контроль движения «Ансар Аллах» на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Ее целью является недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который поддерживает хуситских повстанцев.
Saudi-led coalition jets targeting positions of #Iran-backed Houthis in Sana'a, the capital of Yemen.— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 7, 2021
At least nine explosions were heard.
Earlier reports indicated the Houthis had launched at least ten drones from Yemen into Saudi Arabia today.pic.twitter.com/5Ko3aygsue
«Ансар Аллах» периодически производит обстрелы территории Саудовской Аравии, отвечая террором на террор. Целями атак являются военные базы, нефтяные объекты, электростанции. Также удары наносятся по саудовской столице — Эр-Рияду.
Так, 27 февраля осколки взорвавшейся хуситской ракеты повредили одно из столичных зданий, а 4 марта был выведен из строя нефтяной объект в саудовском городе Джидда.
Предотвращение подобных ударов является одной из приоритетных задач командования коалиции. Для ее решения широко применяется авиация.