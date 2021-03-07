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Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена в ответ на атаку дронов

Саудовская авиация нанесла удары по хуситам в ответ на атаку дронов

Сана, 7 марта. Военно-воздушные силы саудовской коалиции запустили спецоперацию против йеменских хуситов, в ходе которой нанесли серию авиаударов по столице страны Сане. Атаки начались после того, как силы ПВО Саудовской Аравии перехватили десять хуситских дронов, направленных в сторону королевства.

Официальное сообщение арабской коалиции гласит, что авианалеты направлены прежде всего на подавление военного потенциала хуситов в Сане и других провинциях Йемена. Кроме того, командование заявило, что операция «проводится в соответствии с международным гуманитарным правом и его нормами».

Затянувшийся конфликт

Воздушные удары произошли на фоне продолжающейся с 2014 года войны на территории Йемена. Она началась с восстания хуситов против религиозных притеснений. После перехода почти всего Северного Йемена под контроль движения «Ансар Аллах» на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Ее целью является недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который поддерживает хуситских повстанцев.

«Ансар Аллах» периодически производит обстрелы территории Саудовской Аравии, отвечая террором на террор. Целями атак являются военные базы, нефтяные объекты, электростанции. Также удары наносятся по саудовской столице — Эр-Рияду.

Так, 27 февраля осколки взорвавшейся хуситской ракеты повредили одно из столичных зданий, а 4 марта был выведен из строя нефтяной объект в саудовском городе Джидда.

Предотвращение подобных ударов является одной из приоритетных задач командования коалиции. Для ее решения широко применяется авиация.

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