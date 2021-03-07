Высоцкая рассказала о состоянии впавшей в кому в 2013 году дочери

Москва, 7 марта. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о состоянии своей дочери от режиссера Андрея Кончаловского Марии, которая впала в кому в 2013 году.

Трагедия в семье звезд кино произошла на юге Франции. Автомобиль, за рулем которого находился режиссер, столкнулся с другой машиной. Ехавшая вместе с отцом 14-летняя Мария получила серьезную черепно-мозговую травму, ее на вертолете доставили в больницу Марселя и ввели в поверхностную кому.

«Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет», — рассказывала о стоянии дочери Высоцкая в интервью Tatler.

Актриса признавалась, что трагедия нанесла ей такую рану, которая не закроется никогда. После аварии в жизни жены Кончаловского не осталось знакомых, привыкших видеть ее улыбчивой. Сейчас режиссер и его супруга не раскрывают, как протекает реабилитация Марии. Можно предположить, что она до сих пор находится в коме.

У Высоцкой и Кончаловского есть еще один наследник — сын Петр. Молодой человек отказался идти по стопам звездных родителей и строить карьеру в кино.