Луганск, 7 марта. Двое украинских военнослужащих самовольно покинули расположение бригады ВСУ в Донбассе в районе Троицкого.

Согласно информации, предоставленной официальным представителем Народной милиции ЛНР Яковом Осадчим, солдаты бежали от сослуживцев через линию разграничения, прихватив оружие.

«6 марта в одном из подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ двое военнослужащих с личным оружием самовольно покинули позиции в районе населенного пункта Троицкое», — сообщил спикер военного ведомства республики.

По его словам, командир бригады Геннадий Шаповалов пока не доложил о случившемся вышестоящему командованию — вместо этого украинский военачальник намерен разыскать дезертиров своими силами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что женщины-военнослужащие ВСУ отказываются выходить в наряды 8 Марта.