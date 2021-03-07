Новый смартфон от Google можно будет купить уже летом

Вашингтон, 7 марта. Компания Google запланировала выпуск двух технологий Pixel — нового смартфона и наушников. Новинки появятся в продаже к лету.

Беспроводные наушники Pixel Buds появятся на прилавках уже в апреле, релиз смартфона Pixel запланирован на июнь. Технических характеристик новинок пока нет. Об этом сообщил аналитик и техноблогер Джон Проссер.

Предположительно, новый смартфон будет в среднем ценовом сегменте, с поддержкой 5G-связи. В новинке установлен процессор Snapdragon 765G, диагональ экрана 6,2 дюйма с перфорацией под селфи-камеру. Источник предполагает, что тыльные камеры будут на 16 и 12 Мп.

Скорее всего, в новинке будет установлена операционная система Android 12 по умолчанию. В планах Google завершить программу превью для разработчиков для Android 12 в мае. Далее планируется запустить публичное бета-тестирование. Официально устанавливать новую операционную систему на данный момент могут разработчики приложений на смартфоны Pixel.