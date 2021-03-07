Пушков высмеял Меган Маркл, планирующую баллотироваться в президенты США

Москва, 7 марта. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию, что Меган Маркл якобы планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Как отметил сенатор, американским президентом женщине стать не удастся.

«Это даже смешнее, чем Канье Уэст. Она останется женой бывшего принца, периодически дающей интервью», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на некие источники сообщили, что Меган Маркл будто собирается выдвигаться на пост главы Белого дома через три года. Издания уверены, что актриса специально поругалась с семьей королевы и отреклась от титула, чтобы развивать политическую карьеру в США. Кроме того, у нее по-прежнему есть гражданство Америки.

Накануне стало известно, что продюсерская компания телеведущей Опры Уинфри Harpo Productions получит от 7 до 9 млн долларов за показ интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.