«Милонов-шоу». Геннадий Онищенко о запрете вэйпов и реабилитации после коронавируса. ФАН-ТВ

Героем нового выпуска «Милонов-шоу» стал самый известный (после доктора Айболита) медик России, бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Геннадий Григорьевич поговорил с ведущим программы Виталием Милоновым о предстоящих парламентских выборах, запрете абортов и вэйпов, о генетической культуре питания в России, и опасности употребления «мусорной пищи».

Также Онищенко обучил своего коллегу по Госдуме принципам дыхательной гимнастики шаолиньских монахов — упражнениям, которые могут помочь при реабилитации от COVID-19.