Белград, 7 марта. Новые заявления главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович могут стать причиной серьезного международного скандала. Как сообщает авторитетная сараевская газета DnevniAvaz, компания AstraZeneca может подать в суд на Боснию и Герцеговину из-за высказывания Туркович в отношении вакцины против СOVID-19, производимой этой компанией.

Комментируя визит в Боснию и Герцеговину президента Сербии Александра Вучича, безвозмездно передавшего Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) 10 тысяч доз вакцины AstraZeneca, министр иностранных дел БиГ заявила, что эта вакцина «не одобрена для использования в ЕС и предназначена для бедных стран мира».

«Я настаивала на том, чтобы вакцина не использовалась до того момента, пока ее не одобрит Агентство по лекарственным препаратам БиГ, поскольку она не одобрена для использования в ЕС и США, — заявила Бисера Туркович, добавив, что «речь идет об очень доступной вакцине, которая, главным образом, используется в бедных государствах — таких, как Доминиканская Республика и т. п. В общем, она очень дешевая и доступная, и не имеет разрешения на использование в Евросоюзе».

Глава боснийского МИД уточнила, что имеет в виду вакцину, произведенную по лицензии AstraZeneca в Индии.

Компания-создатель вакцины выразила возмущение из-за высказываний боснийского министра. Специалисты подчеркивают, что вакцина AstraZeneca, производимая в Европе, Южной Корее и Индии, является одним и тем же препаратом, выпускаемым под разными брендами. ВОЗ проверила безопасность, качество и данные об эффективности корейской и индийской версии вакцины AstraZeneca, после чего оба препарата были внесены в список разрешенных к использованию.

Безосновательные утверждения Туркович могут нанести Боснии и Герцеговине серьезный материальный и дипломатический ущерб. Директор боснийской лаборатории по проверке и сертификации медицинского оборудований Verlab Алмир Бадневич сообщил, что получил от руководства «AstraZeneca» информацию о том, что компания рассматривает возможность подачи иска с государством Босния и Герцеговина в связи с необоснованными заявлениями и оскорбительной оценкой производимого ею препарата. Слова Туркович англо-шведская фармацевтическая компания восприняла, как «большое личное оскорбление».

Издание DnevniAvaz отмечает, что глава внешнеполитического ведомства Боснии и Герцеговины Бисера Туркович не в первый раз оказывается в центре громких скандалов из-за «бесчисленного количества расплывчатых, грубых и абсурдных заявлений, которые министр делает почти при каждом публичном выступлении».