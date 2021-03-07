Разведенный Денис Глушаков стал отцом в третий раз

Москва, 7 марта. Полузащитник и капитан футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков стал отцом в третий раз. Представительница женской команды ЦСКА Ксения Коваленко родила ему дочь.

Радостной новостью Глушаков поделился на своей странице в Instagram. Футболист рассказал, что девочку назвали Мила, и поблагодарил возлюбленную за малышку.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов!» — написал спортсмен.

Две старших дочери полузащитника появились на свет, когда он был в браке с женщиной по имени Дарья. Глушаков развелся с супругой более двух лет назад. Бывшая жена футболиста говорила, что они расстались из-за его многочисленных измен.

Развод спортсмена сопровождался скандалом из-за вывода денег с семейного счета. Кроме того, Глушаков намеревался оставить у себя детей и, по словам Дарьи, угрожал ей. В ходе слушаний о разделе имущества в 2019 году суд постановил, что полузащитник должен выплатить бывшей супруге почти 42 миллиона рублей, однако этот долг до сих пор числится за спортсменом.