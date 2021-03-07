Житель Тюмени пешком по России прошел более 24 тысяч километров. ФАН-ТВ

180 населенных пунктов и более 24 тысяч километров за спиной у жителя Тюмени, который путешествует по России пешком.

За два с половиной года путешествий по России житель Тюмени Андрей Шарашкин успел посетить 180 населенных пунктов. Мужчина передвигается исключительно пешком. На своих двоих он уже прошел около 24,5 тысяч километров. Признается, что мечтал об этом еще в 90-е, когда служил в армии, но полноценно реализовать желание решился спустя почти тридцать лет. Однажды Андрей Шарашкин через Московскую область пешком дошел до Анапы, сам не заметил, как уже оказался во Владивостоке.

«Познакомился с людьми, которые путешествуют, и они пробудили меня на эту мысль опять, и в итоге получилось так, что я прошелся. И когда мы ехали обратно, я понял, что пойду. <…> Если брать весну, лето, осень, обычно я в палатке [ночую]. Зимой, как правило, в гостиницах. Где-то меня подписчики приглашают к себе. Где-то друзья», — рассказывает Андрей.

Мужчина рассказал, что еду обычно покупает там, где останавливается. О своих путешествиях и достижениях он снимет видеоролики, которые выкладывает в YouTube. На канале «Пешком по России» у Шарашкина уже более полутора тысяч подписчиков. На достигнутом он не планирует останавливаться. В планах у путешественника покорение Якутска, Сахалина, Камчатки и Северного Кавказа.