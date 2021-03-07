Sohu: провокация США и НАТО в Закавказье обернулась жесткой реакцией России

Пекин, 7 марта. ВВС США совместно с партнерами по НАТО провели несколько десятков военных учений вблизи границ России. Москва жестко отреагировала на такие провокации, пишет китайское издание.

Военные обозреватели считают, что в последнее время США проводят совместные военные учения с Европой для публичной демонстрации сплоченности Альянса, а также создания плацдарма для дальнейшего расширения на восток. Учитывая сложные отношения России и Запада, то подобные маневры являются прямой провокацией Москвы, пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи Sohu.

«Накануне стартовали международные военные учения в Эстонии, участие в которых принимают представители Германии, Великобритании и других стран. В то же время Пентагон пообещал продолжить военную поддержку Грузии», — указывают китайские эксперты.

В Sohu уверены, что в данный момент под влиянием США находится вся Прибалтика. Следующей целью станет Закавказье, так как этот регион имеет важное стратегическое значение. Вашингтон сосредоточит свое внимание на трех закавказских странах — Грузии, Армении и Азербайджане, заявляют военные обозреватели. США планируют окружить Россию странами, на которые они имеют влияние. По оценкам политологов, Вашингтон сыграет на сложных политических отношениях Москвы и Тбилиси, а также на конфликте между Ереваном и Баку.

«Попытки американских военных и политиков использовать хаос для своих целей не стали неожиданностью для России. Она приняла довольно жесткие меры для защиты своих границ и интересов», — пишет Sohu.

Но Россия не сидит сложа руки. Войска РФ развернули мощные группировки на западном и южном направлениях. Самые боеспособные вооружения прикрывают Балтийское и Черное моря, а также Закавказье. Южный военный округ России усилили дополнительными ракетными бригадами с комплексами «Искандер». А вскоре пройдут крупные артиллерийские учения с участием систем залпового огня «Град-М» и «Ураган». Это усиление стало жестким ответом России на все провокации Альянса, уверены китайские аналитики.

Ранее ФАН писал, что Запад неожиданно отреагировал на санкции США против Москвы. Совет ООН по правам человека назвал эти санкции жестким нарушением международного законодательства.