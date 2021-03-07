Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом

Москва, 7 марта. Футболист Денис Глушаков сообщил подписчикам, что его возлюбленная Ксения Коваленко, выступающая за московский ЦСКА, родила дочь.

Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Радостной новостью 34-летний полузащитник поделился с поклонниками в Instagram. Глушаков опубликовал фото с дочерью, сообщив, что наследницу назвали Милой.

«Первый хет-трик в жизни, о лучшем не мог и мечтать. Ксения, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас. Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов», — написал футболист.

В прошлом году экс-игрок сборной России начал встречаться с футболисткой московского ЦСКА Ксенией Коваленко. У Глушакова также есть две дочери от брака с бывшей супругой Дарьей.