Названы валюты, в которых россиянам будет выгоднее всего хранить средства

Москва, 7 марта. Экономист Вячеслав Зайченко объяснил в разговоре с журналистами, на какие валюты в первую очередь должны обратить внимание россияне, желающие сформировать денежные сбережения.

Жители России могут хранить свои деньги в новозеландском и канадском долларе, а также в японской иене. Об этом эксперт рассказал корреспонденту URA.RU.

«Экономики этих стран сейчас меньше всего подвержены волатильности», — ссылается издание на слова специалиста.

При выборе валюты для формирования сбережений россияне должны руководствоваться главным правилом. Речь идет об отсутствии волатильности у сберегательной валюты, считает Зайченко. Важно понимать, что сумма, определенная для инвестирования, не изменится в меньшую сторону через год.

Ранее Центральный банк Российской Федерации рассказал о росте доли розничных инвесторов в структуре торгов акциями. Показатель приблизился к отметке в 50%, ссылается Федеральное агентство новостей на данные регулятора.