Латвийские эксперты: Мы верим в РФ больше, чем в Запад, вот люди и хотят «Спутник V»

Российский «Спутник V» покорил Латвию, даже не попав в страну! В республике поражены результатами опроса Латвийского агентства по исследованиям общественного мнения (SKDS): 44% жителей хотят привиться исключительно российской вакциной, в то время как власти республики, терпящей настоящее ковидное бедствие, палец о палец не ударили, чтобы договориться с Москвой напрямую о поставках самой лучшей в мире вакцины.

А ведь Латвия, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, едва-едва выбралась из «темно-красной зоны» (самой тяжелой) по числу инфицированных COVID-19 — более 500 случаев на 100 тысяч жителей в течение двухнедельных периодов. И прививок катастрофически не хватает. В «темно-красной зоне» Латвия находилась с конца января. В ней пока остается Эстония, а Латвия перебралась «просто» в «красную зону», сравнявшись с Литвой по количеству новых инфицированных за последние 14 дней — от 150 до 500 случаев.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментариями к нашим экспертам — Янису Юркансу, первому главе МИД Латвии после получения ею независимости в 1991 году, и политологу Эйнарсу Граудиньшу.

Справка ФАН:

Латвийское агентство SKDS проводило опрос в Интернете с 19 по 23 февраля среди 1005 жителей республики, чей возраст колебался от 19 до 75 лет. 44% опрошенных указали, что готовы вакцинироваться только (!) российским «Спутником V». Еще 30% согласны на вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, 19% — на препарат Moderna, и лишь 6% довольствовались бы вакциной Astra Zeneca. Но в реальной жизни права выбрать вакцину жители Латвии лишены!

Юрканс: «Мы доверяем «Спутнику», потому что медицина в России на очень высоком уровне»

Янис Юрканс, оценивая статистику, предположил, что именно 44% населения Латвии, которые выделили исключительно российский «Спутник V», симпатизируют России вообще — в любых смыслах, потому что «русские — они свои, столько лет прожито вместе». И поэтому если «свои» говорят, что «Спутник» — классный препарат, то так оно и есть. Тем более что Запад тоже начинает закупать именно российскую вакцину.

«И хотя Евросоюз еще рассматривает вопрос с регистрацией «Спутника», результат, думаю, будет положительным, — отметил собеседник ФАН. — Ведь вакцин не хватает во всем мире, а смертность высока, поэтому, надеюсь, все политические предрассудки будут отложены в сторону».

«Спутнику» доверяют еще и потому, что медицина в России на очень высоком уровне, добавляет Янис Юрканс.

«Мы верим в Россию больше, чем в Запад, потому что, как бы там ни было с Евросоюзом и всем НАТО, большинство людей за прошедшие 30 лет стали жить хуже, — объясняет феномен российской вакцины эксперт. — Возьмите тех же пенсионеров (каждый четвертый сейчас в Латвии пенсионер), которым жить, мягко говоря, очень непросто. Для одних виноваты русские, для других — Европа, которая латвийцев лишь использует. Поэтому в выборе вакцины, думаю, есть и политическая мотивация тоже».

Отметим, что к этому можно добавить также неспособность правительства Латвии справиться с тяжелой ситуацией, провал в массовой вакцинации населения. Так, депутат сейма Алдис Гобземс обратился к главе МВД и начальнику Госполиции с призывом оценить заявление, сделанное премьер-министром на одном из заседаний правительства, о том, что массовая вакцинация в республике начнется не раньше второй половины этого года.

Парламентарий-юрист считает, что данное заявление премьера содержит признаки преступлений по двум статьям Уголовного закона: ст. 318 «Злоупотребление служебным положением» и ст. 319 «Преступное бездействие должностного лица». Наказания по ним — от штрафов до лишения свободы.

По крайней мере, бездействие, безынициативность уж точно налицо. Не удалось получить в достаточном количестве западные вакцины? Так вот же российские под боком! Благодаря кому в мире забыли о страшной болезни полиомиелите? Благодаря американским и российским ученым. Ладно, десятки лет прошли, может, и забыли. А кто первым создал эффективную вакцину против лихорадки Эбола? Российские специалисты. Это-то было всего несколько лет назад.

«Лишь бы мама выжила…»

«То, что я скажу, может быть жестоко, но, чтобы вразумить власть имущих, я бы пожелал некоторым из них прочувствовать на себе серьезность симптомов COVID-19 в условиях, когда вакцины нет. И что бы они делали? Покупали бы «Спутник» или нет?» — задает риторические вопросы Янис Юрканс.

Впрочем, первые лица Государства Латвийского привились западными препаратами еще в начале февраля, что вызвало в обществе большой резонанс. Представители политэлиты обошли многих из тех, кому вакцины куда необходимей, — врачей, учителей, правоохранителей, пожарных, водителей общественного транспорта, работников магазинов, почтовых отделений и т. д.

А над тем же «Спутником» насмехались СМИ и политики в США и Европе ровно до той поры, пока авторитетный британский научный журнал Lancet не опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Высокая эффективность «Спутника V» (91,6%) против заражения SARS-CoV-2 и новыми штаммами коронавируса (для всех возрастов) была подтверждена признанными специалистами. Более того, российские ученые исследовательского центра имени Гамалеи добились того, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19.

«Все эти перипетии вокруг «Спутника» объяснимы, — указывает Янис Юрканс. — Почему Россию так упорно выталкивали? Потому что фармацевтика — это огромный бизнес, один из самых доходных в мире. Мы же понимаем, как навариваются на этом западные фармкорпорации, зачем же на этот рынок пускать русских! Но жизнь, наверное, заставит».

Жизнь уже заставила. Напомним, Аргентина получила первую партию «российского спасительного чуда», как они его называют, прямо к католическому Рождеству, 24 декабря 2020 года. Вся страна следила за спецрейсом «Аргентинских авиалиний», когда самолетом в Буэнос-Айрес доставили 300 тысяч доз. Их встречали словно золотой кубок за победу в чемпионате мира по футболу. Потом были Иран и другие страны.

Недавно и президент Чехии обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины. А канцлер Австрии готов привиться «Спутником» и производить его у себя. Венгрия же и Словакия в индивидуальном порядке утвердили российскую вакцину и завезли ее для своих жителей, не дожидаясь официальной регистрации препарата в ЕС.

«Словакия оказалась на первом месте в мире по смертности от COVID, поэтому министр здравоохранения страны взял на себя ответственность и закупил «Спутник», чем вызвал большой скандал, — добавляет собеседник ФАН. — Наверное, ему придется уйти в отставку, там и партии какие-то покидают правительство по этой причине. Короче, опять все политизируется и используется в политических целях. А люди умирают. Вот если бы мама какого-нибудь политика-горлопана была в числе заболевших, то он бы не задумался, какую вакцину колоть — из России или из США, лишь бы мама выжила…»

Поэтому и результат опроса, проведенного в Латвии, в общем-то, неудивителен, подытожил Янис Юрканс.

Граудиньш: «Выбор вакцины — неотъемлемое право любого человека»

Характерно, что с выводом предыдущего эксперта совпало и мнение политолога Эйнарса Граудиньша, который заметил, что в данных опроса нет абсолютно ничего удивительного.

«Во-первых, выбор вакцины — это обыкновенное неотъемлемое право любого человека, — считает эксперт. — Потому что любая демократия и любой нормальный политический строй — повторю: нормальный! — основан на праве выбора каждого человека независимо ни от каких других критериев: его образования, национальности и т. д. И когда нам сегодня навязывают вакцину без права выбора, то люди начинают задумываться о том, а надо ли вообще вакцинироваться. Эта безальтернативность — прямое нарушение наших гражданских прав, которые, кстати, закреплены в латвийской конституции. Во-вторых, что касается российской вакцины: мы столько слышали лжи в ее адрес еще с весны 2020 года. И эта ложь продолжает навязываться нам в том числе через государственные СМИ, которые, кстати, получают во время пандемии огромную финансовую поддержку правительства. Поэтому многие люди уже ничему не верят. Но лично я не ковид-диссидент, вакцинирование считаю обязательным делом. Однако вхожу как раз в те 44%, которые желают вакцинироваться только «Спутником V». Если у меня появится возможность поехать в Россию, то я постараюсь там и привиться».

Граудиньш по-военному четко объясняет, почему хочет лишь российскую вакцину.

«Потому что мне не знакома технология, по которой создана, например, та же вакцина Pfizer. Но мне точно известно из многочисленных материалов массмедиа о невероятнейших махинациях, лжи и ущербе для огромного количества населения со стороны западных фармацевтических компаний. С другой стороны, я точно знаю, насколько сильна база создания вакцин в России, которая основывается на лучшей в мире советской школе здравоохранения. Поэтому я и хочу вакцинироваться «Спутником». А манипуляции общественным мнением в Латвии лишь укрепляют веру в правильность моего выбора».

Сейчас в Латвии пытаются разобраться, найти виновных в том, кто и почему осенью 2020 года отказался от огромного количества вакцин, которые могла бы получить республика, напоминает корреспондент ФАН. Вместо возможных 840 тысяч доз было закуплено лишь 97 тысяч. И теперь пишут о дефиците вакцин. Зато первые лица страны привились в первых рядах.

«С точки зрения политтехнологий нет ничего хуже для реально действующих политиков, если они в особо критические для всей страны дни пытаются использовать свое положение в личных целях, — отмечает политолог. — И это в то время, когда не завершена вакцинация тех, кто находится на первой линии борьбы с COVID. Последствия такого поведения мы сможем оценить уже во время ближайших выборов».

Что же касается «путаницы» с закупкой вакцин, то здесь, как всегда, сработало желание заработать, объясняет Эйнарс Граудиньш.

«Были, видно, придуманы какие-то стандартные схемы, как эти вакцины купить через посредников или как получить откаты, — с большой долей уверенности предполагает эксперт. — Но так как вакцины являются дефицитом во всем мире (даже США недавно в очередной раз заявили, что точно никому поставлять ничего не будут, пока не провакцинируют всю Америку), в намечаемой схеме явно что-то не сработало. Так Латвия и осталась без вакцин».

От себя замечу, если бы у меня была возможность, я бы привился именно российской вакциной еще осенью, без всякой агитации и статей в «Ланцете». Прилетит ли «Спутник» в Латвию, неизвестно. Пока он недосягаем для жителей Прибалтики, как космический спутник, бороздящий те самые просторы Вселенной.