Наблюдатели зафиксировали два бомбардировщика B-52H у границ Ирана

Вашингтон, 7 марта. Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress выполнили полет рядом с границами Ирана, сообщили пользователи соцсетей.

В условиях очередного обострения между Вашингтоном и Тегераном сразу два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили беспосадочный перелет с американской территории до Ближнего Востока, после чего вернулись. Об этом сообщили пользователи соцсетей из США и Британии, ориентируясь на сигналы бортовых транспондеров самолетов.

Полет B-52H к иранским границам стал уже седьмым по счету за последние четыре месяца. Пользователи уверены, что эти миссии являются демонстрацией силы Вашингтона в районе Персидского залива. Во время перелета бомбардировщики на разных этапах сопровождались истребителями F-16 и топливозаправщиками КС-135R и KC-10А.

Ранее стало известно, что ВВС США могут лишиться бомбардировщиков B-1B и остаться только с устаревающими B-52H.