Машина с мертвецом протаранила иномарку в Самарской области

Самара, 7 марта. Пенсионер за рулем «Сузуки» протаранил стоявший рядом «Рено Сандерс» и откинул его на припаркованную легковушку. Инцидент произошел в Сергиевском районе.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД вскрыли автомобиль виновника ДТП и обнаружили там труп. Предположительно, мужчина скончался за рулем авто из-за инфаркта, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Три человека погибли в смертельном ДТП в Калининградской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Водитель, предположительно, не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль получил серьезные повреждения.