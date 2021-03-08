Елена Драпеко объяснила, почему в политике так мало женщин 

Санкт-Петербург, 8 марта. Почему в российских госструктурах так мало женщин, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, актриса Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В последнем созыве Госдумы женщин стало больше — примерно 15% от общего числа депутатов. У нас женщины избираются и по партийным спискам, и по округам. Последний раз в 2016 году 36 женщин победили в округах и 33 женщины были в партийных списках. А мужчины заняли все остальные места», — сообщила она.

Отметим, в преддверии Международного женского дня Межпарламентский союз (МПС) рассказал об успехах в борьбе за представленность женщин в законодательных органах мира: в 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% всех депутатских кресел. В рейтинге МПС Россия занимает 138-е место и замыкает по этому показателю список стран бывшего СССР: в нижней палате россиянки занимают 15,8% мест, а в верхней — 17,1%.

По словам Драпеко, в низких показателях России виноваты не избиратели, а реальная политика в отношении женщин. Ведь они редко идут в политику, так как понимают, что не располагают большими ресурсами, которые требуются для избрания, объяснила спикер. Она подчеркнула, что женщин редко включают в партийные списки. Это касается практически всех партий. По мнению актрисы, прежде всего это связано с ресурсной базой.

«Мы, женщины, сами недостаточно боремся за участие в политической жизни из-за тяжелой ситуации в бытовом плане. Российская женщина очень обременена бытом. Однако она должна работать и зарабатывать деньги наравне с мужчиной, иначе семья впадет в нищету», — отметила Елена Драпеко.

Она также рассказала, что в Испании совершенно иная ситуация. Так, у министра обороны Маргариты Роблес семеро детей. Их точно так же надо воспитывать, одевать, обувать. Однако Роблес освобождена от этого в силу материального положения. У нее нет необходимости заниматься бытом.

«Наша же женщина полтора-два часа проводит на кухне, потому что у нас нет традиции покупать готовую еду. Также в России женщина вынуждена вести все домашнее хозяйство, потому что у нас не принято нанимать домработницу. Поэтому не остается времени на третью работу, которая называется общественной. Хотя в РФ есть женщины-руководители общественных организаций и фондов», — рассказала политик.

Елена Драпеко напомнила, что в 1995 году было выдвинуто решение ООН об участии женщин в общественной жизни. На основании этого в 1996 году в России появился указ президента, который предполагал более активное вовлечение женщин в общественную жизнь государственных структур.

«Указ есть, а женщин нет», — подытожила актриса.

По оценкам МПС, человечеству потребуется еще 50 лет, чтобы достичь гендерного паритета в законодательных органах. В Межпарламентском союзе рекомендуют вводить квоты на число «женских мандатов». В странах, где это сделали, в парламенты выбрали на 11,8% женщин больше, чем в остальных местах.

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