«Не только 8 марта»: Арбенина похвасталась, как часто получает цветы

Москва, 7 марта. Прошедший не так давно сезон шоу «Ледниковый период» снова можно будет увидеть на телеэкранах. В честь его закрытия в Москве проходят съемки гала-концерта, который планируют показать в эфире Первого канала 7 марта вечером. Среди гостей вечера и Диана Арбенина. Она уверена, что женщина должна получать цветы не только 8 марта, но и в обычные дни, сообщает Teleprogramma.pro.

«Мне очень повезло в этом вопросе. Я получаю цветы и 7 марта, и 25 февраля», — похвасталась певица.

На съемочную площадку гала-концерта фронтвумен группы «Ночные снайперы» надела привычное платье-бандо в черно-белой гамме и классический жилет, образ она как всегда дополнила солнцезащитными очками.

Арбенина рассказала журналистам, что за время пандемии она успела написать книгу.

«Я много времени провела с детьми, несмотря ни на что, это был благоприятный период», — пояснила исполнительница.