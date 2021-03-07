Зампрокурора Таганрога попал под следствие по делу о взятке

Таганрог, 7 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя прокурора Таганрога, подозреваемого в получении взятки, сообщили в СУ СКР по региону.

Кроме того, фигуранта дела подозревают в посредничестве во взяточничестве. Следствие полагает, что 6 марта 2021 года сотрудник прокуратуры получил через посредника 100 тыс. рублей за содействие в том, чтобы предпринимателя не привлекли к ответственности. После получения денег зампрокурора задержали сотрудники ФСБ по Ростовской области.

Депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна подозревают в даче взятки сотрудникам структуры Росавтодора, сообщало агентство URA.RU. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.