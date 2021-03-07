Российский эндокринолог назвал доступные источники полезных веществ

Москва, 7 марта. Жирные кислоты омега-3 являются одними из наиболее полезных для организма веществ. Врач-эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказал о доступных источниках этих кислот.

Красная рыба является богатым источником кислот омега-3, однако существуют более дешевые варианты. По мнению Комиссаровой, эти вещества можно получить из обычной селедки или скумбрии. В целом практически в любой рыбе отмечается высокое содержание жирных кислот.

«Речь не только о семге и лососе. омега-3 можно найти даже в обычной скумбрии. А также в сардинах, анчоусах и сельди», — уточнила диетолог.

Отличным источником кислот омега-3 также являются орехи, семена льна и растительное масло. В сутки рекомендуется употреблять 4–5 грецких орехов. Это удовлетворит суточную потребность организма в омеге-3. Если же предпочтительным источником для человека является рыба, то ее достаточно употреблять дважды в неделю. Эксперты российского Минздрава считают, что в сутки человеку необходимо употреблять 1 грамм омега-3, предельным уровнем считается 3 грамма вещества.

Ранее сообщалось, что богатый омега-3 грецкий орех снижает риск возникновения болезней сердца. Уникальный химический состав ореха позволяет организму эффективнее выводить «плохой» холестерин.