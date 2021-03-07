Житель Рязанской области спрятал тело убитого собутыльника в подвале

Рязань, 7 марта. Окровавленный труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома в деревне Первушкино Клепиковского района. В убийстве подозревается 38-летний приятель погибшего.

Следователи из Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения трупа 42-летнего местного жителя. Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следователей, приятели перебрали с алкоголем и поругались. Один из них несколько раз ударил друга ножом. Подозреваемый в убийстве попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в подпол дома.

Пользователи соцсетей, проживающие в районе, утверждают, что труп пролежал в подвале четыре дня. Также, по их словам, погибший — известный в населенном пункте человек.

Тело мужчины было найдено в МХТ имени Чехова, сообщало РИАМО. Погибшим оказался инженер нижней механизации сцены.