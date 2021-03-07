Кофе и творог провоцируют возникновение запоров у женщин

, 7 марта. Возникновение длительных запоров у женщин может быть связано с употреблением кофе и творога, сообщила нутрициолог, спортивный диетолог Зинаида Руденко.

Обезжиренный творог провоцирует появление каловых камней, отметила специалист. При употреблении продукта нужно в рацион питания включать овощи, советует Руденко. Информацию предоставила "Политика Сегодня".

Запоры могут повлиять на развитие рака кишечника. Большинство экспертов советуют регулировать пищеварение с помощью семян льна. В день рекомендовано съедать примерно 25 г. Они предотвращают проблемы со стулом и борются со вздутием живота. Медики сообщают, что при длительных проблемах с кишечником лучше обращаться за помощью к специалистам.

Также Руденко рассказала, что белый рис содержит наименьшее количество минеральных веществ. Крупа является фактически чистым белым рисовым крахмалом. Количество витаминов в рисе недостаточно для суточной нормы. Его лучше заменить на другие крупы — такие, как гречка, овсянка и рожь.