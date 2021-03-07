СМИ сообщили о планах США вывести войска из Афганистана к 1 мая

Кабул, 7 марта. Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Афганистана к 1 мая. Однако не исключены и другие варианты развития событий.

Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на письмо государственного секретаря США Энтони Блинкена, адресованное президенту Афганистана Ашрафу Гани.

«Я должен также прояснить вам, господин президент, что, поскольку наш политический процесс продолжается в Вашингтоне, Соединенные Штаты не исключают какие-либо варианты. Мы рассматриваем полный вывод наших сил к 1 мая, равно как и другие варианты», — написал Блинкен.

Отметим, в Пентагоне ранее заявили, что администрация президента США Джо Байдена привержена плану по выводу войск из Афганистана уже к маю. Но это возможно лишь в том случае, если радикальное движение «Талибан»1 (запрещено на территории РФ) выполнит условия подписанного ранее соглашения.

«Талибан» и США в 2020 году в Катаре подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, в течение 14 месяцев иностранные войска должны быть выведены из Афганистана.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике деятельность Байдена на посту президента США.

1 Организация запрещена на территории РФ.