Ливийские СМИ сообщили о снятии кандидатуры женщины-политика на пост главы МИД

Триполи, 7 марта. Член партии «Аль-Ватан» Ламия Абу Сидра больше не претендует на пост министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По информации издания Al Saaa 24, ее кандидатуру сняли. Однако причину такого решения не уточнили.

Накануне премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба разъяснил, как формируется новый кабмин. По его словам, количество ведомств не сократили, поэтому потребуется 35 министров, пять из которых — женщины.

Речь идет о должностях глав МИД, социальных дел, культуры, юстиции и по делам женщин, которые распределят между ливийскими регионами. Так, от Киренаики на пост министра иностранных дел претендовала Ламия Абу Сидра.

Below is the translated criteria and formation of the new cabinet presented by #Libya's PM-Designate Dabaiba.



Overall, the GNU will be immensely bloated & includes superfluous ministries that assuredly would be combined were it not for the desire to conciliate various factions. pic.twitter.com/cYh4IUdYYs