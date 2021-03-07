Ливийские СМИ сообщили о снятии кандидатуры женщины-политика на пост главы МИД

Триполи, 7 марта. Член партии «Аль-Ватан» Ламия Абу Сидра больше не претендует на пост министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По информации издания Al Saaa 24, ее кандидатуру сняли. Однако причину такого решения не уточнили.

Накануне премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба разъяснил, как формируется новый кабмин. По его словам, количество ведомств не сократили, поэтому потребуется 35 министров, пять из которых — женщины.

Речь идет о должностях глав МИД, социальных дел, культуры, юстиции и по делам женщин, которые распределят между ливийскими регионами. Так, от Киренаики на пост министра иностранных дел претендовала Ламия Абу Сидра.

Below is the translated criteria and formation of the new cabinet presented by #Libya's PM-Designate Dabaiba.



Overall, the GNU will be immensely bloated & includes superfluous ministries that assuredly would be combined were it not for the desire to conciliate various factions. pic.twitter.com/cYh4IUdYYs — Noamane Cherkaoui (@n_cherk) March 6, 2021

В 2012 году женщина баллотировалась во Всеобщий национальный конгресс от партии «Аль-Ватан» в городе Бенгази. Однако политическое объединение проиграло и не получило мест.

Примечательно, что тогда партию раскритиковали, поскольку Ламия Абу Сидра поставила собственный имидж во главе «Аль-Ватан» и перестала носить хиджаб. Ливийцы восприняли случившееся как пропагандистский ход.

Кроме того, политическим объединением руководит Абдул Хаким Бельхадж, также известный как Абу Абдулла ас-Садик, основавший экстремистскую «Ливийскую вооруженную исламскую группировку», которую обвиняли в совершении терактов в Европе.

В 2013-2014 годах Ламия Абу Сидра работала замглавы информации в кабмине экс-премьера Али Зейдана и состояла в комитете ливийских заключенных в Ираке.

В 2015 году и после формирования Правительства национального согласия женщина не только не покинула партию «Аль-Ватан», но и заняла пост советника министра по вопросам институционального структурирования.

Ламия Абу Сидра никогда не работала в дипломатическом корпусе, поэтому не имеет соответствующего опыта. Однако она часто появляется на международных и региональных форумах в качестве ведущего члена партии «Аль-Ватан».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала о приоритетных задачах ПНЕ, одна из которых — примирение между властями Триполитании, Киренаики и Феццана.