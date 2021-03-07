Nintendo лишится игровых процессоров от Nvidia для Switch

Вашингтон, 7 марта. Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве комплектующих к персональным компьютерам, прекратит производство процессоров для консоли Nintendo Switch.

Японская корпорация Nintendo использует игровые процессоры Tegra X1 Mariko для своих приставок Nintendo Switch. Эти комплектующие для производства консолей предоставляет Nvidia.

Согласно данным Gamereactor, в 2021 году американская компания выпустит последние партии этих процессоров, после чего они снимутся с производства. Эксперты предполагают, что такое решение может говорить о возможном появлении новой игровой консоли от Nintendo в ближайшем будущем.

Японская компания Sony готовит к выходу новую игровую консоль PSP 5G. Как сообщалось ранее, гаджет станет конкурентом портативной приставки от Nintendo.