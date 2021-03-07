Движение «За права человека» ликвидировано в России

Москва, 7 марта. Члены движения «За права человека» (признано иноагентом в РФ) объявили о роспуске объединения. Принятое решение было коллективным.

Инициативу об устранении движения поддержали делегаты из 35 регионов России. Вопрос рассмотрели на внеочередном съезде.

Представители «За права человека» рассказали, что причиной ликвидации движения стали российские законы. Новые нормы обязывают даже незарегистрированные организации получать статус иноагентов. В случае нарушения ответственность ложится и на руководство, и на членов объединений.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Министерство юстиции РФ опровергло слухи и снятии статуса иноагента с одного из НКО.