Apple может отказаться от узнаваемой «челки» в конструкции новых iPhone

Купертино, 7 марта. Регистрация компанией Apple нового патента породила слухи об изменениях в конструкции моделей смартфонов iPhone. Предполагается, что их лишат выреза на экране.

В Сети появилась информация о возможном отказе Apple от узнаваемой черты последних моделей iPhone, а именно — вырезов на дисплее, прозванных пользователями «челкой». Сейчас в них располагается фронтальная камера и различные датчики.

Над решением эстетической проблемы «челок» инженеры Apple работают уже давно. Трудность заключается в том, что датчики влияют на 3D-систему распознавания лица FaceID. Недавно компания запатентовала новую технологию, которая сможет решить эту задачу, однако подробности пока не раскрываются. Предполагается, что инженеры сумели модернизировать датчики и уместить их под экран смартфона.

Эксперты заявляют, что регистрация компанией нового патента не гарантирует внедрение технологий в ближайшем будущем. Вполне вероятно, что новые модели iPhone сохранят вырез на дисплее, однако в дальнейшем лишатся узнаваемой «челки».

Ранее сообщалось, что флагманский смартфон Apple iPhone 12 Pro подешевел на 15%. Таким образом, его цена составляет 130 тысяч рублей.