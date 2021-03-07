В России с начала пандемии сдали более 113 млн тестов на COVID-19

Москва, 7 марта. Российские врачи проверили на коронавирусную инфекцию более 113 миллионов человек за все время распространения заболевания.

Более 113,2 миллиона тестов на коронавирус сделали в Российской Федерации с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также российские медики провели 354 тыс. исследований на выявление коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Согласно данным ведомства, под наблюдением врачей в связи с подозрением на заболевание находятся 525,4 тыс. человек.

До этого сообщалось, что за последние сутки в 85 регионах России зафиксировали 10 595 случаев заражения. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 4 322 776. Полностью выздоровели от вируса еще 11 576 пациентов. За все время пандемии вылечились 3 911 924 человека.