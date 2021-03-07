Рост стоимости жилья в Великобритании продолжает замедляться

Лондон, 7 марта. Аналитики консалтинговой компании Halifax рассказали, как меняются цены на жилую недвижимость в Соединенном Королевстве.

Стоимость британского жилья, по информации за прошлый месяц, увеличилась на 5,2% год к году, сообщили эксперты ипотечного подразделения Lloyds Banking Group. В январе 2021 года недвижимость в Великобритании стала дороже на 5,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

«Темпы роста цен продолжили замедляться третий месяц подряд», — пишет «Интерфакс».

При этом рост стоимости жилых объектов на рынке Великобритании в декабре-феврале равнялся 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. В помесячном выражении цены на недвижимость в феврале упали на 0,1% после январского снижения на 0,4%.

Лондон хочет выделить дополнительные денежные гранты для поддержки британского бизнеса, пострадавшего от коронавирусной пандемии. Речь идет о сумме в размере 5 млрд фунтов, передает Федеральное агентство новостей.