Россиянка рассказала о своей жизни после предложения Путину

Москва, 7 марта. Девушка из Иваново Юлия Шилова рассказала в эфире телеканала «Россия-1», как изменилась ее жизнь после предложения Владимиру Путину.

Год назад президент России Владимир путин был в рабочей поездке в Иваново. Там к нему обратилась горожанка и передала фотографии с номером телефона и информацией о себе. Путин предрек девушке славу после такого поступка, но перезванивать не стал.

«Он, к сожалению, мне не перезвонил», — посетовала Шилова.

После того случая у девушки появилось много поклонников, но никто не смог покорить ее сердце. Путина она назвала «волевым, целеустремленным и сильным».

Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об улучшении работы органов опеки и попечительства. В поручении также сказано, что в законодательство должно быть внесено изменение, уточняющее полномочия органа.