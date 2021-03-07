ВСУ начнут набирать в армию представителей нетрадиционной сексуальной ориентации

Киев, 7 марта. Мотопехотная часть Вооруженных сил Украины предлагает подписать контракт на военную службу представителям ЛГБТ-сообщества.

Информацию о наборе сообщили в украинской организации «Военные ЛГБТ и наши союзники». По предварительным данным, личности и подразделения, в которых будут служить представители нетрадиционной ориентации, будут скрыты. Это связано с тем, что на Украине пока не все могут адекватно отреагировать на эту информацию. Организация сообщает, что в будущем «ЛГБТ-солдат» направят в зону боевых действий в Донбассе.

«Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, и в связи с наглым поведением тыловых оппонентов равенства прав человека, радикальных организаций, которые манипулируют темой участия в войне своих отдельных участников, нападают на граждан, отрицают равенство их прав и свобод, а значит ставят под угрозу демократию на Украине — мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия — армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации», — заявляют в сообществе.

В организации «Военные ЛГБТ и наши союзники» уверены, что даже небольшая социальная группа ЛГБТ способна бороться бок о бок с другими гражданами Украины за свободное будущее.

Ранее ФАН писал, что женщины-военнослужащие ВСУ отказываются выходить в наряды из-за стандартов НАТО. Причиной стал приказ командира о распределении равного количество нарядов между военнослужащими женского и мужского пола в преддверии 8 Марта.