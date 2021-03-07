Менделевич: 8 Марта — это хорошая возможность выразить свою любовь к женщинам

Москва, 7 марта. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что 8 Марта — это хорошая возможность всем мужчинам еще раз выразить свою любовь, благодарность и уважение к женщинам. В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что в нашем стремительно меняющемся мире каждая представительница прекрасной половины человечества должна прежде всего оставаться самой собой.

«Сейчас существует немало стереотипов о том, какой должна быть идеальная женщина. К примеру, она должна сохранять семейный очаг, отлично проявлять себя в профессиональной деятельности, иметь хобби. Я бы хотел пожелать каждой даме быть всегда самой собой, слушать и слышать в первую очередь себя и ориентироваться на свои ощущения», — считает Менделевич.

Он добавил: сегодня важно заниматься тем, что приносит счастье, и каждый день находить повод для радости. Собеседник ФАН в канун Международного женского дня также пожелал женщинам здоровья.

«Как врач и как человек, считаю, что важно быть в диалоге с собой и, конечно же, быть здоровой физически и психически. Мы же, мужчины, постараемся сделать все, чтобы жизненный путь наших женщин был интересным и приносил только позитивные эмоции», — сказал Борис Менделевич.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала ФАН, почему Международный женский день — ее любимый праздник.