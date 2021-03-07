Упавший шкаф насмерть придавил двухлетнего ребенка во владимирской больнице

Кольчугино, 7 марта. Во Владимирской области на девочку в лечебнице рухнул шкаф. Малышка получила тяжелые травмы головы и умерла.

Трагедия произошла в городской клинической больнице Кольчугино 2 марта. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей свода и основания черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Пострадавшую доставили в клинику Рошаля на самолете. Спустя несколько дней ребенок умер, несмотря на усилия врачей. Информацию о гибели ребенка передали в правоохранительные органы. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.

Брошенный младенец насмерть замерз на улице в Подмосковье. Как сообщало РИАМО, следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на улице новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе.