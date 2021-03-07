ЦБ рассказал о росте доли розничных инвесторов в структуре торгов акциями

Москва, 7 марта. Центральный банк Российской Федерации сообщил об увеличении доли розничных инвесторов в структуре торгов акциями на отечественном фондовом рынке.

Речь идет о данных по итогам 2020 года. Показатель приближается к отметке в 50%, сообщает Forbes со ссылкой на обнародованный обзор регулятора.

«К концу 2020 года доля физических лиц в структуре торгов выросла до 47% с 34% годом ранее», — следует из документа.

При этом количество клиентов на брокерском обслуживании за подотчетный год увеличилось более чем в два раза, достигнув отметки в 9,9 млн. Банк России объясняет данную тенденцию своей мягкой денежно-кредитной политикой и снижением ставок по депозитам. Также сегодня у инвесторов есть возможность оперативно открыть счет с помощью мобильного приложения. В целом, отмечается в материале, в прошлом году был замечен рост интереса физлиц к самостоятельным инвестициям.

Кандидат экономических наук Александр Родионов рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, куда жителям России стоит вкладывать личные денежные средства в 2021 году. Лучше всего сегодня себя проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость, считает эксперт.