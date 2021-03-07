Эксперт по ЖКХ рассказал, почему россияне получают высокие счета за отопление

Москва, 7 марта. Российские журналисты выяснили, почему жители страны этой зимой переплачивают по счетам за жилищно-коммунальные услуги.

Причины тенденции раскрыл корреспондентам URA.RU руководитель курганского центра содействия развитию советов многоквартирных домов и территориального общественного самоуправления («ЖКХ-Контроль») Иван Камшилов. Частично дорогие квитанции связаны с перетопом, считает он: энергетические компании поставляют тепло в дома даже тогда, когда граждане в нем не нуждаются.

«Второй момент — управляющая компания не занимается регулированием общедомового прибора учета тепла», — поясняет эксперт.

Также ряд жилых домов до сих пор не подготовлен к зиме — из-за отсутствия необходимого утепления возникают теплопотери. Этим тоже должна заниматься управляющая компания, пояснил специалист.

Министерство энергетики России заявило, что не будет увеличивать стоимость услуг по предоставлению тепла и электричества. Решения по тарифам на 2021 год уже приняты, приводит слова представителя ведомства Федеральное агентство новостей.