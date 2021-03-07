Букингемский дворец боится рассказа Меган Маркл о конфликте с Кейт Миддлтон

Лондон, 7 марта. Предстоящее интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызывает опасения в Букингемском дворце из-за возможных откровений об их отношениях с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от королевских привилегий, дали интервью Опре Уинфри, которое выйдет в эфире американского телевидения 7 марта. Королевские помощники побаиваются, что герцогиня Сассекская расскажет о разладе с Кейт Миддлтон.

По данным источника британского таблоида The Sun, в Букингемском дворце уже готовы к «жесткому разоблачению» от Меган Маркл. Как рассказал инсайдер, бывшая актриса может раскрыть в интервью, насколько плохи отношения между ней, ее мужем, принцем Гарри и герцогиней Кембриджской.

«Если она решила откровенно рассказать о времени, проведенном с Кейт, то ущерб, который может быть нанесен монархии, огромен», — подчеркнул источник.

Как стало известно британской прессе, Меган Маркл подозревает, что именно Кейт Миддлтон «сливала» СМИ слухи, порочащие репутацию супруги принца Гарри. Герцогиня Сассекская считает, что ее хотели выставить в дурном свете.