Компания Apple заявила об окончании производства моноблочного ПК iMac Pro

Вашингтон, 7 марта. Моноблочный персональный компьютер iMac Pro снят с производства, компания Apple распродает складские остатки. Информация об этом размещена на сайте корпорации.

Apple удалила со страницы продукта возможность апгрейда моноблока, к покупке доступна только базовая модель iMac Pro. Производитель предлагает выбрать более современный персональный компьютер — iMac Pro с 5K дисплеем диагональю 27 дюймов. Процессор у предлагаемого устройства Intel Core i9, видеокарта AMD Redeon Pro 5700 XT. Эксперты предполагают, что Apple в ближайшее время планирует выпуск обновленной версии снятого с производства компьютера.

Моноблоки удобнее и эргономичнее традиционного варианта ПК, вся «начинка» прячется за экраном. Но ремонт и замена деталей может занимать много времени и денег, поэтому при покупке моноблока стоит уделить более пристальное внимание составляющим компьютера.