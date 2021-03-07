Китай безвозмездно поставляет вакцину от коронавируса в 69 стран

Пекин, 7 марта. Вакцину от коронавируса из Китая безвозмездно получают 69 стран, еще 43 государства покупают препараты КНР, об этом сообщил глава китайского МИД Ван И.

По словам дипломата, Китай предоставляет вакцину бесплатно в рамках инициативы COVAX, всего будет передано 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран.

«Вакцина — мощнейшее оружие против коронавируса, она вселяет надежду на спасение жизни», — рассказал глава китайского ведомства.

Как отметил Ван И, Китай выступает за доступность препаратов от коронавируса. Кроме того, страна сотрудничает по разработке и производству вакцины с более чем десятью странами с привлечением более чем 100 тыс. добровольцев, добавил дипломат.

Ранее Ван И подчеркнул, что Китай хочет развивать сотрудничество с Евросоюзом, а власти КНР не видят в лице ЕС системного соперника.