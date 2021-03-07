Экхофф выиграла вторую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Нове-Место, 7 марта. Тириль Экхофф победила в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону. До этого норвежка завоевала золото в женском спринте.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф финишировала первой в гонке преследования, которая прошла на трассе в Нове-Место. Олимпийская чемпионка 2014 года преодолела 10-километровую дистанцию за 27 минут 28 секунд. Второй финишировала Денизе Херрман из Германии. Немецкая биатлонистка проиграла Экхофф 24 секунды. Еще одна норвежка, Марте Рейселанд, завоевала бронзовую медаль женской спринтерской гонки.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, занявшая 14-е место. Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершится мужской гонкой преследования.