Пиво, соль и ряд других продуктов подешевели в России

Москва, 7 марта. Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные об изменении цен на российском рынке продовольственных товаров в феврале 2021 года.

Некоторые продукты в России подорожали за подотчетный период. К примеру, куриные яйца прибавили в стоимости 2,3% в среднем по стране, подсолнечное масло стало дороже на 0,2%, а макаронные изделия и замороженная неразделанная рыба — на 1,5%.

При этом у ряда продуктовых товаров служба отмечает снижение стоимости. Так, сахар-песок в среднем по РФ подешевел на 0,8%, а соль и пшено — на 0,5%. Также в России упали цены на пиво: в среднем показатель уменьшился на 0,2%, цитирует ТАСС Росстат.

Власти Кызыла запретили розничную торговлю алкогольными напитками в Международный женский день. Инициатива направлена на обеспечение безопасности граждан, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу местной администрации.