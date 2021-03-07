Армянская оппозиция объяснила, почему Пашинян остается у власти

Ереван, 7 марта. Премьер-министр Никол Пашинян «сдал Карабах» и разрушает государственность страны, считает депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

В отличие от других армянских политиков, премьер поверил в себя и взял руководство страной в свои руки, убеждена парламентарий. Она опубликовала пост в Facebook. Также Зограбян объяснила, почему недовольные работой властей граждане до сих пор не лишили политиков полномочий.

«Почему тогда не получается отстранить от власти низкопробную политическую команду, сдавшую Карабах, и отправить ее под суд? Ответ очень прост: потому что каждый из нас ждет, что это сделает некий спаситель, а не мы сами», — отметила Наира Зограбян.

Ранее противники Пашиняна организовали митинг около здания парламента в Ереване. На улицу вышли порядка двух тысяч жителей Армении.